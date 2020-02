Jeck auf wildes Köln: Erzählt von Jürgen Becker

Abenteuer Erde . . 44:29 Min. . AD . Verfügbar bis 18.03.2020. WDR. Von Herbert Ostwald.

Das Kölner Motto „weltoffene Metropole am Rhein“ gilt auch für Tiere und Pflanzen. In der reich strukturierten Stadt finden sie genügend Futterquellen, Schutz vor der Jagd und vor allem im Winter ein angenehmes Klima mit wärmeren Temperaturen. Straßenschluchten, Asphaltdschungel und Betonmassive bieten gut geeignete Brutplätze und Jagdreviere. In seinem typisch rheinischen Dialekt gibt der Kabarettist Jürgen Becker dem Film eine kölsche Note.