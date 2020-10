Geheimnisvoller Garten: Erntezeit

Von Jan Haft.

Seit über 5000 Jahren legt der Mensch Gärten an. Aus den einstigen reinen Nutzgärten wurden im Laufe der Zeit ästhetische Ruheorte.

Dort, wo man zunächst nur anpflanzte, was den Kochtopf bereicherte, begannen schon die alten Römer, Pflanzen allein wegen ihrer Schönheit zu kultivieren . So wurde der Nutzgarten allmählich zum Ziergarten. Allein in Deutschland gibt es 17 Millionen Gärten. Viele von ihnen bieten zahllosen Lebewesen eine Zuflucht: Singvögeln, Siebenschläfern und seltenen Reptilien etwa. Und nicht wenige der Gartenbewohner sind Verbündete des Gärtners im Kampf gegen Schädlinge.