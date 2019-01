Die Zugspitze – eine Reise auf den höchsten Berg Deutschlands

08.01.2019 | 50:38 Min. | UT | Verfügbar bis 15.01.2019 | WDR | Von Jürgen Eichinger

Deutschlands höchster Gipfel ist zwar schon an sich eine Attraktion und eine Reise wert, doch der Berg hat noch mehr zu bieten: So findet sich auch an seinen Flanken das ein oder andere Highlight wie zum Beispiel die spektakuläre Partnachklamm oder der wildromantische Eibsee.