Die Rückkehr der Wanderfalken

18.09.2018 | 44:22 Min. | UT | Verfügbar bis 25.09.2018 | WDR

Der Wanderfalke gilt als der schnellste Vogel der Erde, Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 300 Stundenkilometern machen ihn zum Rekordhalter im Tierreich. Mitte der 1970er Jahre war der pfeilschnelle Greifvogel nahezu in ganz Deutschland ausgestorben und verschwand auch in vielen Ländern Europas. Lediglich in Süddeutschland konnten sich wenige Brutpaare behaupten. Autor/-in: Dietmar Nill, Klaus Weißmann, Brian McClatchy