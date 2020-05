Die Elbe: Von Sachsen zum Wattenmeer

Abenteuer Erde . . 44:20 Min. . UT . Verfügbar bis 02.06.2020. WDR. Von Svenja Schieke, Ralph Schieke.

Zwei Jahre sind die Naturfilmer Svenja und Ralph Schieke dem Lauf der Elbe gefolgt, haben bekannte und weniger bekannte Regionen besucht und die Tiere der einzigartigen Flusslandschaft porträtiert.

Die zweite Folge der aufwändigen Dokumentation folgt der Elbe vom sächsischen Torgau bis nach Cuxhaven, wo der Fluss in die Nordsee mündet. Die Elbe in Deutschlands Osten ist so vielfältig, dass sie über 400 Kilometer unter besonderem Schutz steht: Das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe erstreckt sich von Sachsen-Anhalt bis Schleswig-Holstein.