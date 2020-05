Die Elbe: Vom Riesengebirge zur Sächsischen Schweiz

Von Svenja Schieke, Ralph Schieke.

Sie fließt durch schroffe Täler, vorbei an Burgen, malerischen Städten und Schlössern bis zum Hamburger Hafen und schließlich in die Nordsee: die Elbe. Als 1.100 Kilometer langes Band zieht sie sich quer durch Tschechien und Deutschland. Der Fluss, hat sich seine Ursprünglichkeit in großen Teilen bewahrt - an der Elbe leben Tierarten, die in anderen Regionen Europas selten geworden sind. Es liegt Nebel über dem Riesengebirge, weiße Schwaden ziehen durch die Wälder und auf offenen Waldlichtungen röhren im Herbst die Rothirsche.