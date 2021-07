Das Jahr des Rotmilans

Abenteuer Erde. . 43:28 Min. . UT . AD . Verfügbar bis 08.07.2022. WDR. Von Sarah Herbort und Robin Jähne.

Eigentlich müsste er Deutschlands Wappenvogel sein: In keinem Land brüten so viele Rotmilane wie bei uns in Deutschland.

Den ganzen Sommer über kreisen die wunderschönen Greifvögel mit der unverwechselbaren Rotfärbung und dem gegabelten Schwanz gut sichtbar über Feldern und Wiesen. Wie sie aber brüten, blieb lange im Verborgenen – bis jetzt!