Amerikas Naturwunder: Gates of the Arctic

Abenteuer Erde . Teil 2 von 2. . 43:27 Min. . UT . AD . Verfügbar bis 21.01.2020. WDR. Von Uwe Anders.

Nordalaska ist so menschenleer und unzugänglich wie kaum ein anderes Gebiet dieser Erde. In den "Brooks Range"-Bergen liegt der "Gates of the Arctic"-Nationalpark – weder Häuser, Straßen, noch Wanderwege gibt es hier. Gerade mal 1000 Besucher verirren sich jährlich an diesen abgeschiedenen Ort. Die Mehrzahl der Touristen zieht es in den "Denali"-Nationalpark, um Nordamerikas höchsten Berg, den Mount McKinley, zu sehen oder die "Brooks"-Wasserfälle zu besuchen, wo riesige Grizzlybären nach Lachsen fischen.