Alarm im Garten: Neues von Maulwurf und Co.

Abenteuer Erde . . 43:22 Min. . UT . Verfügbar bis 30.04.2020. WDR. Von Joachim Hinz.

Viele Tiere fühlen sich in unseren Gärten wie zu Hause. Einige sind bei Gartenbesitzern sehr beliebt, werden regelrecht verwöhnt. Die Schale Milch – besser eine Mischung aus Hühnerfleisch, Haferflocken und Obst – gehört zum Klassiker, um Igel anzulocken. Andere Tiere sollen möglichst schnell wieder verschwinden – allen voran der Maulwurf. Was treibt ihn trotzdem in die Gärten? Jedes Frühjahr folgen viele Maulwürfe den Pfaden ihrer Ahnen, verlassen den Wald und verschaffen sich unterirdisch Zugang zum Heiligtum des stolzen Gartenbesitzers.