Abenteuer Erde: Wildes Ruhrgebiet

Abenteuer Erde . . 43:28 Min. . UT . AD . WDR. Von Christian Baumeister.

Auf den ersten Blick wirkt die Landschaft an der Ruhr wie ein kleines Paradies. Doch nirgendwo sonst in Deutschland hat der Mensch die Natur so gründlich seinen Interessen geopfert. Tiere führten über Jahrhunderte ein Nischendasein. Doch mit dem Rückgang der Industrie begann ein neues Kapitel im Ruhrgebiet.