Abenteuer Erde: Wildes Deutschland - Der Main

11.09.2018 | 43:11 Min. | UT | Verfügbar bis 18.09.2018 | WDR

Am Main zeigt sich die unglaubliche Anpassungsfähigkeit von Tieren und Pflanzen, die selbst unwirtliche Lebensräume nutzen. So bietet der Main Raum für rare Spezialitäten und seltene Arten. Wer vermutet am Main schon Schwarzstorch, Wildkatze oder gar Luchse und Fischadler. Autoren: Marion Pöllmann und Rainer Bergomaz