Abenteuer Erde: Überleben 4) Kampf um die Macht

09.01.2018 | 43:27 Min. | UT | Verfügbar bis 16.01.2018 | WDR

In dieser Folge dreht sich alles darum, wie man in der Rangordnung aufsteigt. Denn nur wer Macht hat, hat auch Privilegien: Die meiste Nahrung, das beste Revier und die besten Chancen sich fortzupflanzen. Nur so haben Tiere eine Chance zu ÜBERLEBEN. Autor/-in: Michael Gunton