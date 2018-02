Abenteuer Erde: Im Reich des Eisvogels

06.02.2018 | 43:36 Min. | UT | Verfügbar bis 13.02.2018 | WDR

Heimische Vogelarten gibt es viele - aber keine ist so geheimnisvoll wie der Eisvogel. Dieser Film gibt kaum bekannte Einblicke in das Leben dieses exotisch wirkenden Fischjägers. Sein Revier liegt mitten in einer der schönsten Mittelgebirgslandschaften, die Deutschland zu bieten hat: dem Westerwald. Autor/-in: Rolf J. Möltgen