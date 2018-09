Abenteuer Erde: Herbstwelten

25.09.2018 | 43:30 Min. | AD | UT | Verfügbar bis 02.10.2018 | WDR

Ob in Wäldern, Wiesen, Feldern oder Feuchtgebieten - es ist die Zeit der Herausforderungen, Veränderungen und Gefahren.Der Film zeigt dieses Spannungsfeld, das in kaum einer anderen Jahreszeit so deutlich zu beobachten ist. Wie bereiten sich Tiere auf den kommenden Winter vor? Autor/-in: Annette Scheurich