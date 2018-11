Abenteuer Erde: Auf Leben und Tod (5/6) Die Savanne

13.11.2018 | 43:21 Min. | AD | UT | Verfügbar bis 13.12.2018 | WDR | Von Ellen Husain

Einige der kleinsten Raubtiere greifen zu Tricks. Ameisen in der Namib Wüste zum Beispiel lassen die Sonne die Arbeit machen. Die grillt andere Insekten förmlich und die Ameisen müssen nur noch die Kadaver einsammeln. In Brasilien locken die Larven von Schnellkäfern Termiten mithilfe eines gespenstischen Leuchtens in den Tod.