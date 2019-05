Tiemanns Wortgeflecht: Auf den Nägeln brennen

Wenn jemandem was "auf den Nägeln brennt", dann muss er was Dringendes erledigen. Aber was hat diese Redewendung mit den Mönchen in Paderborn zu tun? Tiemanns Wortgeflecht geht der Sache auf den Grund.