Video: WDR 5 Funkhausgespräche: Was wird aus Israel?

WDR 5. . 55:23 Min. . WDR 5.

"Israel und Deutschland sind durch die Geschichte untrennbar miteinander verbunden", stellte der Deutsche Bundestag in seiner Feierstunde zum Jahrestag der Staatsgründung fest. Doch zugleich häufen sich in Deutschland Angriffe auf Menschen jüdischen Glaubens. Was wird aus Israel? Darüber diskutierten Thomas Schaaf und seine drei Gäste bei den WDR 5 Funkhausgesprächen am 17.05.2018. | video