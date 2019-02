Video: WDR 4 Top 444 Archivperlen: Kultur-Menue mit Ekel Alfred

Für fünf Mark servierte Intendant Peter Zadek 1973 am Bochumer Schauspielhaus Theaterspiel und Pichelsteiner Eintopf. 50 Minuten Mittagstheater mit Ekel Alfred an den Wochenenden - inklusive Mittagessen. Das kulinarische Kulturkonzept kam bei den Bochumern gut an. | video