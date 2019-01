WDR 4 Top 444 Archivperlen: Fitness-Fan Gianna Nannini

WDR 4 Video | 31.01.2019 | 00:32 Min. | Verfügbar bis 31.01.2020 | WDR 4

Fit for Fun: Das Jogging-Fieber in ulkigen Klamotten hatte in den 80ern auch Popstars wie Gianna Nannini erfasst.