WDR 4 Konzertsommer mit Annett Louisan: Das Konzert in ganzer Länge

Fotostrecke: Annett Louisan beim WDR 4 Konzertsommer

Gerade erst hat Annett Louisan ihr neuntes Studioalbum veröffentlicht: "Kitsch" erschien am 21. August und ist ein Coveralbum. Aus ihrem großen Repertoire an Chansons hat sie auf diesem einstündigen WDR 4-Konzert gezeigt, wozu sie stimmlich in der Lage ist. | bilder