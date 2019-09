WDR 4 Beste Nachbarn: Wolli aus Hemer

Video: Es darf getanzt werden!

Bei Tante Christel im Wohnzimmer, vor der Schrankwand von Oma Else, im Garten, in der Küche – in den 70er tanzten die Leute bei Partys kreuz und quer durch die Wohnung. War das bei Ihnen zu Hause auch so? Eigentlich ja keine schlechte Idee, machen Sie doch mit an diesem Wochenende: Denn mit WDR 4 geht es "Ab in die 70er"! | video