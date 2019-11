Video: Die weltweit erste Disco – "Scotch Club" in Aachen

Nicht in der Londoner oder New Yorker Clubszene wurde die erste Diskothek eröffnet – es war ein Aachener, der die Disco erfand: Restaurantbesitzer Franzkarl Schwendinger, Betreiber des Aachener "Scotch Club", wollte seinen Laden zu einem Tanzlokal umwandeln. Am 19. Oktober 1959 eröffnete er seine "Jockey Tanz-Bar" und damit die weltweit erste Diskothek. Autorin: Susanne Schnabel. | video