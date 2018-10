Smartphone Apps nicht schließen

Video: Radio Doria mit "Eigentlich"

Schon erstaunlich, wie Jan Josef Liefers all seine Jobs als Schauspieler, Musiker und Familienvater so unter einen Hut bekommt. Heute (27.03.2018) tritt er mit seiner Band Radio Doria in Köln auf. Vorher war er bei WDR 4 zu Gast. Er hatte seine Band dabei, zu viert waren Radio Doria im Studio und spielten "Eigentlich" vom aktuellen Album "2 Seiten". | video