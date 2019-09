Video: Pit Hupperten mit "Life on Mars"

Exklusiv für das WDR 4 Ab in die 70er hat Pit Hupperten seinen persönlichen Lieblingshit der 70er-Jahre eingesungen, und zwar gemeinsam mit einem Quintett des WDR Funkhausorchesters. Pit Hupperten ist seit zwei Jahren Teil der Bläck Fööss, singt aber auch für Herbert Grönemeyer und viele andere Stars. Gemeinsam mit Jakob Hansonis, Grönemeyers langjährigem Gitarristen, hat Pit Hupperten eine David Bowie-Tributeband namens "Space Oddity" gegründet. Kein Wunder also, dass sein 70er-Lieblingshit von David Bowie stammt, "Life on Mars". | video