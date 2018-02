Joan Baez spielt: "The president sang amazing grace" - unplugged

Sie ist eine lebende Legende und ein großes Stück amerikanischer Zeitgeschichte. Joan Baez hat sich ihr Leben lang für die Friedensbewegung und gegen Rassismus eingesetzt, sie war mit Bob Dylan und Steve Jobs liiert, sie war in Woodstock, und und und. In Kürze startet die wohl letzte Tournee der mittlerweile 77 Jahre alten Künstlerin. Und es gibt ein neues Album. Heute war sie bei WDR 4 zu Gast, und wir hatten Zeit für ein ausführliches Interview, in dem sie sich zu den neuen Songs und zum Zustand ihres Landes äußerte.