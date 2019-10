E-Mail, Internet, Telefon und Co.: Was tun bei Störungen?

Video: WDR 4 Beste Nachbarn: Christa und Alfons aus Marl

In Marl, der Stadt des Grimme-Preises, leben Christa und Alfons, die für ihre Nachbarn Barbara und Fred "die besten Nachbarn ever" sind. Die beiden Familien sind ein Herz und eine Seele, so Barbara: "Sie schauen ständig nach, ob ich das Bügeleisen oder den Ofen richtig ausgeschaltet hab, passen auf unseren Hund auf, überraschen uns mit kleinen Geschenken, feiern mit uns Feten, Glühweinpartys, Geburtstage in unserem Carport und begleiten uns in Gesundheit und Krankheit". | video