Video: WDR 4 Beste Nachbarn: Bernd aus Kalkar

Der nächste Beste Nachbar wird am Niederrhein aufgespürt, genau genommen in Kalkar Niedermörmter. Es ist noch gar nicht richtig hell, da überraschen wir Bernd. Er ist überall im Dorf engagiert und mittendrin: Männergesangsverein, Karneval, Kindergarten, Kirche ... Neue im Dorf werden von Bernd an die Hand genommen, damit sie ratzfatz heimisch werden. | video