Das Heiratsantrag-GUILDOgramm von Ines Siedler aus Mechernich für ihren Axel

WDR 4 Video. . 01:10 Min. . Verfügbar bis 24.04.2021. WDR 4.

Es gibt so viele Menschen, die in diesen Tagen ganz besondere Grüße oder Liebesbotschaften verdient haben. Persönlich drücken geht ja nicht mehr, aber wir haben Guildo Horn. Ab sofort verschickt er in Ihrem Auftrag WDR 4 GUILDOgramme.