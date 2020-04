Das GUILDOgramm von Ursula für die Mitarbeiter im Schlosspark in Herne

Video: Fury in the Slaughterhouse & Freunde - "Time to wonder"

Die Band Fury In The Slaughterhouse hat uns exklusiv ihren Song "Time To Wonder" zur Verfügung gestellt. Angesichts der historischen Lage, in der wir uns befinden, haben wir ihn neu produziert mit zahlreichen Künstlern. Sie alle schicken eine gemeinsame Botschaft an unsere Hörerinnen und Hörer: Uns geht es wie euch. Zusammen schaffen wir das. Haltet durch. Wir sind gemeinsam allein. | video