Video: WDR 4-Studiogast Michael Schulte mit "You Let Me Walk Alone"

Michael Schulte, deutscher Singer-Songwriter aus dem hohen Norden, präsentiert in diesem Jahr Deutschland beim ESC in Lissabon. Zu Gast bei WDR 4 im Studio spielt er unplugged seine Wettbewerbsballade "You Let Me Walk Alone". | video