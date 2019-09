Video: WDR 4 Beste Nachbarn: Mira und Frank Fuß aus Bornheim

Ab sofort kommen wir sie besuchen: Die Besten Nachbarn in NRW! Es gibt so viele Menschen bei uns in der Nachbarschaft, denen wir unbedingt mal DANKE sagen wollen. WDR 4-Hörerin Anja Sutorius aus Bornheim hatte so sehr von ihren besten Nachbarn geschwärmt: Mira und Frank Fuß von gegenüber. | video