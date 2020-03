WDR Kulturambulanz - Kaminzimmerlesung mit Frank Goosen

WDR 3 Video. . 12:45 Min. . Verfügbar bis 24.03.2021. WDR 3.

Nicht in Duisburg, nicht in Waltrop, nicht in Herne - zu Hause und für uns alle liest Frank Goosen aus seinem aktuellen Buch "The Beatles": Von einem 13-Jährigen, der auszog, die beste Band der Welt zu lieben. Sogar mit Kaminfeuer.