Wayne Marshalls Weihnachts-Interpretationen

WDR 3 Video | 22.12.2017 | 07:19 Min. | Verfügbar bis 22.12.2018 | WDR 3

Wayne Marshall hat "O du fröhliche" zum ersten Mal vor einem Weihnachtskonzert in München gehört. Heute ist es eines der Lieblingslieder des Chefdirigenten des WDR Funkhausorchesters. Auch ganz vorne dabei: "While shepherds watched their flocks" aus England.