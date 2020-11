Lehrer*innen - der Schlüssel zur gerechten Schule?

COSMO Video. . 10:42 Min. . Verfügbar bis 06.11.2021. COSMO.

In der dritten Folge treffen Anna und Jan Philip aufeinander. Anna ist angehende Lehrerin. Jan Philip ist Lehrer an einer Brennpunktschule. Beide kommen aus einer anderen Lebensrealität als ihre Schüler*innen. Ob das ihren Job beeinflusst und welche Gedanken sie sich darüber machen, sehen wir in der Folge: "Lehrer*innen - der Schlüssel zur gerechten Schule?".