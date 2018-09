Kosta Rapadolpoulos - "Zehn Jahre Finanzkrise"

Video: Kosta Rapadopoulos - Roboter sind die Zukunft

COSMO Video | 26.04.2018 | Länge: 01:16 Min.

Wenn Roboter in Zukunft all unsere Arbeit erledigen, haben wir Zeit, uns auf die wichtigen Dinge im Leben zu konzentrieren. Kosta will dann endlich mal mehr... ähm, arbeiten. | video