Ideen gegen Verschwendung in Europa - Adoptiere einen Orangenbaum!

88 Millionen Tonnen Lebensmittel werden jedes Jahr in der EU verschwendet - Club28-Reporter Benjamin Weber will herausfinden: Warum vergeuden wir so viel Essen und was können wir dagegen tun? Klar ist: Wir müssen zuhause unser Verhalten ändern. Denn mehr als die Hälfte der Lebensmittelverschwendung in der EU passiert in den Privathaushalten.