Corona-News in Gebärdensprache | 09.10.2020

COSMO Video. . 03:35 Min. . Verfügbar bis 09.10.2021. WDR.

Reisen innerhalb Deutschlands ist nicht mehr so einfach: Wer aus einem Risikogebiet in Deutschland kommt, muss nun einiges beachten. Und: Es gibt einen neuen Zwischenstand zur Impfstoffforschung. Wenn alles klappt, könnte schon Mitte 2021 gegen das Corona-Virus geimpft werden – die Corona-News in Gebärdensprache.