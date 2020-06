Corona-News in Gebärdensprache | 12.06.2020

COSMO Video. . 02:40 Min. . Verfügbar bis 12.06.2021. WDR.

Es war zu erwarten: Die europäische Wirtschaft leidet unter der Corona-Krise stark. Im April ist die Produktion im Vergleich zum Vormonat um 17,1 Prozent eingebrochen. Und: In Schweden steigen die Todeszahlen weiter an. Das Corona-News-Video in Gebärdensprache.