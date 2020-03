Türkei Unzensiert mit Banu Güven

Video: "Ümmet" | "Die Umma"

Dağılmanın nedeni, "ümmet"in parçalanması değil, kurulan baskı rejimi, yok edilen hukuk, damada emanet edilen ekonomi, her şeyi en iyi kendisinin bildiğine inanan tek adam yönetimi. Erdoğan bu gerçek nedeni anlayana dek ümmet, onu terk etmiş olacak. | Denjenigen, die die Partei verlassen, warf Erdogan "Verrat an gemeinsamer Sache" vor. Dem Ex-Wirtschaftsminister Babacan sagte er, er habe nicht das Recht, die Umma, also die Gemeinschaft aller Muslime zu spalten. Grund für das Bröckeln in der AKP ist aber nicht die Spaltung der "Umma", sondern das Ein-Mann-System, wo einer glaubt, er wüsste alles besser. | video