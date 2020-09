Kurz und Klassik: Ludwig van Beethoven

In der neuesten Folge seiner Videoreihe "Kurz und Klassik" nimmt uns Cristian Măcelaru mit in die Welt von Ludwig van Beethoven - des Komponisten, aber auch des sozialpolitisch Interessierten. Wie findet sich Beethovens Ideal von Einigkeit und Brüderlichkeit in der Musik wieder und welche Werke haben dieses Bild besonders geprägt?