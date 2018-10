Die WDR Schenk-Aktion: Konzerte, wie es sie noch niemals gab

Sinfonieorchester Video | 30.10.2018 | 25:25 Min. | Verfügbar bis 30.10.2019 | WDR 3

Ein ganzes denkwürdiges Wochenende lang feierten WDR Sinfonieorchester, WDR Funkhausorchester, WDR Big Band und WDR Rundfunkchor gemeinsam mit ihren Fans die Eröffnung der Spielzeit 2018/19. Nach dem 1. WDR Konzert-Treff in Köln am Samstag den 08.09.2018 schwärmten die vier Ensembles am Sonntag den 09.09.2018 aus, um dort Konzerte zu geben, wo die WDR-Hörerinnen und -Hörer zu Hause sind: in den unterschiedlichsten Ecken von Nordrhein-Westfalen.