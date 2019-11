November Swing – mit Tom Gaebel

WDR Funkhausorchester Video. . 01:29:55 Std. . Verfügbar bis 18.11.2024. WDR 3.

Beim Konzert „ November Swing“ am 15.11.2019 brachte Tom Gaebel und das WDR Funkhausorchester unter der Leitung von Enrico Delamboye die schönsten Swing-Hits in einem lässigen Easy-Listening Sound auf die Bühne des Funkhaus in Köln.