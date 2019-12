Frozen - Let It Go (Musikvideo)

WDR Funkhausorchester Video. . 04:41 Min. . Verfügbar bis 18.12.2020. WDR 3.

Disney on Ice - das WDR Funkhausorchester spielt gemeinsam mit Musicalsängerin Jana Marie Gropp "Let It Go" aus dem Filmerfolg "Frozen", in Deutschland bekannt als "Ich lass los" (Die Eiskönigin - völlig unverfroren). Für das ganz besondere Musikvideo haben sich die Musiker*innen des Orchesters auf die Kölner Eisbahn gewagt und ihr Talent auf Schlittschuhen unter Beweis gestellt. Der Clip ist eine liebevolle Hommage an die kindliche Fantasie und die ganz besonderen Welten, in die uns packende Musik hineinzaubern kann. Das WDR Funkhausorchester - immer wieder überraschend: Große Kunst - große Unterhaltung!