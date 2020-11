"One Day" aus dem Album "Jackets XL"

WDR Big Band Video. . 01:13 Min. . Verfügbar bis 30.12.2099. WDR 3.

Mit dem CD Projekt "Jackets XL - Yellowjackets & WDR Big Band" bekräftigen die beiden Ensembles erneut ihr bereits über jahrzehntelange Zusammenarbeit. Als Appetizer wird der Titel "One Day" gespielt. Dieser Tune wurde von Bob Mintzer komponiert und für die WDR Big Band arrangiert. Soli spielen Russel Ferrante am Fender Rhodes und Chefdirigent Bob Mintzer am E-Wind. Aufgenommen im November 2019 im WDR Studio 4, Köln.