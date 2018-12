Chilling Christmas

Big Band Video | 13.12.2018 | 02:16:19 Std. | Verfügbar bis 30.11.2019 | WDR 3

Weihnachtslieder - mal so ganz anders. Damit die Heilige Nacht nicht still bleiben muss, hat die WDR Big Band klassische Weihnachtslieder in einer eigenen Version gespielt. Mehr als zwei Stunden Weihnachtsmusik für eine "chillige" Weihnacht.