Tom Waters bei den Leverkusener Jazztagen 2022

Verfügbar bis 07.11.2022.

Saxofonist Tom Waters kombiniert Talent, Kreativität und stilistische Bandbreite mit einer renommierten Ausbildung an der "Royal Academy of Music" in London.

Schon als Teenager ist Tom Waters wegen seines Vaters ganz schön rumgekommen. Als Boogie-, Blues- und Jazz-Pianist spielte Ben Waters als Keyboarder auch zusammen mit den Rolling Stones. Als die dem jungen Tom Waters irgendwann ein Saxofon schenkten, war der weitere Weg vorgezeichnet. Mittlerweile ist Tom Waters in seinen frühen Zwanzigern. Als einer der exponiertesten Saxofonisten Englands war er unter anderem schon mit den Rolling Stones und Kinks-Bandleader Ray Davies im Studio.