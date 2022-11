Nils Landgren & Friends bei den Leverkusener Jazztagen 2022

Verfügbar bis 08.11.2022.

Modern Jazz aus Schweden bei dem Virtuosität und Spielfreude ineinander greifen. Nils Landgren, Posaunist und Sänger, kann groovy und knackig unterwegs sein.

Der Mann mit der roten Posaune ist vielseitig, neugierig und seit Jahrzehnten in den verschiedensten Konstellationen in der internationalen Jazzszene etabliert. Mit seiner "Funk Unit" bringt Nils Landgren etwa den Popsongs von Abba den Funk bei. Bei der Zusammenarbeit mit seinem Landsmann, dem Pianisten Jan Lundgren klingt er filigran, behutsam, aber nie bedächtig. Zart, melancholisch und mitunter sentimental geht es zu, wenn er "Christmas With My Friends" zelebriert.