Live im Rockpalast: Freak Valley Festival 2019

Vom 20. bis 22. Juni 2019 ist der Rockpalast erstmals beim Freak Valley dabei. In weniger als zehn Minuten waren sämtliche Tickets für das Festival ausverkauft. Wir streamen für Euch Wolfmother, God is an Astronaut, Corrosion Of Conformity, Brant Bjork und viele Konzerte mehr.