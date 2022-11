Jazz Sabbath bei den Leverkusener Jazztagen 2022

Heavy-Klassiker auf Jazz gedreht - oder doch gar die Schöpfer vieler "Black Sabbath"-Songs? "Jazz Sabbath" ist verdammt gut ausgedacht und doch sehr wahrhaftig.

Adam Wakeman, ehedem Tour-Keyboarder von "Black Sabbath", spielte 2013 in einer Berliner Hotel-Bar auf dem Klavier ein paar "Black Sabbath"-Songs und schubste sie in Richtung Jazz. Inzwischen behauptet er, dass "Black Sabbath" die Songs ihrer ersten Studioalben geklaut haben. Und zwar von dem bereits zwei Jahre zuvor gegründeten Trio "Jazz Sabbath". Beim Konzert in Leverkusen dabei: Adam Wakeman am Klavier, Jack Tustin am Bass und Dylan Howe am Schlagzeug.