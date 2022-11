Alma Naidu bei den Leverkusener Jazztagen 2022

Auf ihrem Debütalbum "Alma", im Spannungsfeld zwischen Jazz, Blues, Sound und Pop, singt Alma Naidu so zart wie elegisch und intonationssicher.

Alma Naidu erhielt klassischen Klavierunterricht, später kamen Geige und Gitarre hinzu. Sie absolvierte Ausbildungen in klassischem Gesang, Musical- und Jazzgesang und war an Hochschulen in München und London. Schon als Teenagerin stand sie als Pop- und Jazzsängerin auf der Bühne, spielte eine Hauptrolle in "Jesus Christ Superstar". Deutschlands Star-Jazzschlagzeuger Wolfgang Haffner entdeckte sie, wurde ihr Mentor und Förderer und ist mittlerweile auch am Drumkit einer ihrer Sidemen.